В одной из российских колоний произошел бунт заключенных

В городе Димитровград Ульяновской области РФ в исправительной колонии N3 произошел бунт и массовая попытка самоубийства заключенных. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По информации портала «Ульяновские лица», поздно вечером 1 марта в 20 заключенных вскрыли себе вены, один – воткнул в горло гвоздь. Издание пишет, что причиной происшествия стал конфликт в колонии, продолжавшийся длительное время.

«Открытая Россия» со ссылкой на родственников осужденных передает, что заключенные объявили голодовку в знак протеста против ущемления своих прав. Спустя какое-то время их акцию протеста жестоко подавили – участники голодовки были избиты сотрудниками колонии. Именно после этого около 20 заключенных совершили попытку самоубийства. Была ли им оказана медицинская помощь неизвестно.

По словам родственников, конфликт между администрацией и отбывающими наказание начался еще осенью 2016 года. Тогда сотрудники колонии незаконно изъяли из камер разрешенные предметы и бытовую технику.

В Федеральной службе исполнения наказаний же утверждают, что обстановка в колонии спокойная и никаких жалоб от заключенных не поступало.