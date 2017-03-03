В Баку блогеру дали два года тюрьмы «за клевету»

Азербайджанского блогера, известного своими расследованиями дел о коррупции, признали виновным в клевете и приговорили к двум годам тюрьмы. Приговор Мехману Гусейнову по делу о клевете в отношении полиции суд в Баку вынес сегодня, 3 марта. Гусейнов и его адвокат Эльчин Садиков заявили, что обвинения и вердикт являются политически мотивированными.

Гусейнова задержали 9 января, на следующий день суд признал его виновным в оказании сопротивления полиции. Обвинения в клевете Гусейнову предъявили после того, как 10 января он заявил, что сотрудники полиции избили его и требовали от него прекратить репортажи о коррупции.

В декабре и январе Гусейнов опубликовал фотографии роскошных домов, которые, по его утверждению, принадлежат чиновникам и депутатам.

Правозащитные организации утверждают, что правительство президента Азербайджана Ильхама Алиева, который находится у власти с 2003 года, нередко прибегает к фабрикации дел для подавления инакомыслия и свободы прессы в этом нефтедобывающем прикаспийском государстве.