В Украине объявлен траур из-за гибели восьми горняков на шахте
Днем 2 марта на шахте №10 «Степная» предприятия «Львовуголь» в селе Глухов Сокальского района Львовской области произошли взрыв и обрушение.На шахте в момент аварии работали 172 горняка. Восемь из них погибли, несколько получили травмы и сильные ожоги и были подняты на поверхность.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что причиной стал взрыв метана. Авария произошла на глубине 550 метров.
В Украине из-за гибели горняков объявлен всеобщий траур.
Шахта «Степная» была запущена в строй в 1978 году, по проектной мощности на ней добывается 2,4 млн тонн в год. Шахта признана сверхкатегорийной по содержанию метана и опасной по взрывчатости угольной пыли.
В январе 2017 года на «Степной» произошел еще один обвал, в результате чего получил травмы работник.
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