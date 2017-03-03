Из Ирана депортирована таджикская семья, планировавшая присоединиться к «ИГ»

Пятеро членов одной семьи из района Хамадони Хатлонской области экстрадированы из Ирана в Таджикистан. Как сообщает «Озоди» (Таджикская редакция радио «Свобода»), месяц назад они были задержаны в иранской провинции Захидан при попытке незаконного пресечения границы с Афганистаном.

Абдулфайз Вазиров и его супруга Мохира Салимова вместе с тремя несовершеннолетними детьми, самому младшему из которых всего 2 года, хотели перебраться из Захидана в Афганистан и примкнуть в ряды запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство».

Как стало известно, члены семьи полгода тому назад выехали в Россию, позже через Турцию попали в Иран.

Как сообщает «Озоди», в настоящее время Абдулфайз Вазиров и его супруга находятся в СИЗО, их малолетние дети находятся под опекой родственников.

В Афганистане в рядах «Хуросони бузург», вооруженной ячейки «Исламского государства», воюют немало граждан Таджикистана. На днях Генеральной прокуратурой Таджикистана было возбуждено уголовное дело против примкнувшего к этой ячейке 29-летнего жителя Матчинского района Мухаммада Ходжаева. Как сообщили в Генпрокуратуре РТ, достоверно известно, что Мухаммад Ходжаев находится на территории Афганистана, куда он перебрался из иранской провинции Захидан.

«Хуросони бузург» в Афганистане действует с 2015 года. Члены группировки совершили несколько терактов в Кабуле и ряде городов Афганистана. Общая численность боевиков «Хуросони бузург» неизвестна, но ранее один из высокопоставленных руководителей МИД РФ заявил, что в Афганистане на стороне «Исламского государства» воюют около 6 тысяч бойцов.

По официальным данным, на стороне террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке воюют 17 уроженцев района Хамадони Хатлонской области. Сколько человек из этого района примкнули к «Хуросони бузург», пока не известно.