Генпрокурор США взял самоотвод от расследования вмешательства России

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования возможного вмешательства России в избирательную кампанию в США. Об этом Сешнс заявил на пресс-конференции в четверг.

Сешнс заявил, что изучил все документы и инструкции, связанные с такого рода расследованиями и принял решение, что не будет участвовать в расследовании обстоятельств избирательной кампании, в которой он сам участвовал (как советник Дональда Трампа). Он также заявил, что готов ответить на все дополнительные вопросы Сенатского комитета по юридическим вопросам.

Сешнс оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он встречался с послом России в США – хотя на слушаниях в сенатском комитете он утверждал, что не встречался с представителями России. Сешнс сказал, что его ответ на вопрос о контактах с представителями России на слушаниях в сенатском комитете был абсолютно честным, поскольку он понял вопрос так, что речь идет о «постоянных контактах» с российскими представителями и обсуждении с ними предвыборной кампании.

Он подтвердил, что имел две встречи с послом России, одна из которых была очень короткой. Вторая проходила в его кабинете в Сенате в присутствии двух помощников, которые являются полковниками в отставке. По словам Сешнса, в ходе этой встречи обсуждались вопросы терроризма и поездок религиозных групп, а также положение на Украине, при этом «обсуждение приняло несколько напряженный характер».