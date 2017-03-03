Шавкат Мирзияев посетит в сентябре США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поедет на сессию Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре этого года в Нью-Йорке.

Мирзияев направил Генсеку ООН Антониу Гутерриш​у письмо, в котором выразил надежду, что в ходе своего визита в Нью-Йорк ему удастся встретиться с ним.

Также Шавкат Мирзияев в своем письме поздравил Антониу Гутерриша с 25-летней годовщиной вступления Узбекистана в ООН в качестве ее полноправного члена. Узбекистан вступил в ООН 2 марта 1992 года.

«Это историческое событие стало одной из важнейших вех самостоятельного развития нашей страны, признания ее национальной государственности и суверенитета на мировой арене», – говорится в письме узбекского президента.