Шавкат Мирзияев посетит в сентябре США
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поедет на сессию Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре этого года в Нью-Йорке.
Мирзияев направил Генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором выразил надежду, что в ходе своего визита в Нью-Йорк ему удастся встретиться с ним.
Также Шавкат Мирзияев в своем письме поздравил Антониу Гутерриша с 25-летней годовщиной вступления Узбекистана в ООН в качестве ее полноправного члена. Узбекистан вступил в ООН 2 марта 1992 года.
«Это историческое событие стало одной из важнейших вех самостоятельного развития нашей страны, признания ее национальной государственности и суверенитета на мировой арене», – говорится в письме узбекского президента.
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