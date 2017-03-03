Документ об отмене ОВИР будет готов не ранее конца сентября

Предложения по отмене так называемого стикера ОВИР и внедрению вместо этого процесса загранпаспортов будут готовы не ранее конца сентября этого года, сообщили в Главном управлении внутренних дел города Ташкента.



Как сообщил Podrobno.uz представитель ГУВД, сейчас профильные сотрудники милиции и юридические специалисты готовят конкретные меры, которые будут использованы при переходе от ОВИР к загранпаспортам.

«К концу сентября мы объединим все наши предложения и передадим их в кабинет министров на рассмотрение, где и будет приниматься окончательное решение. Пока непонятно, будут ли загранпаспорта биометрическими или обычными. Идет процесс разработки всей системы. Еще один важный момент – до перехода на эту систему необходимо отработать все нюансы с действующими биометрическими паспортами, иначе это приведет опять к огромным очередям», – отметил собеседник издания.

При этом он не смог ответить, на какой период будут выдаваться загранпаспорта гражданам Узбекистана, подчеркнув, что международная практика в этом направлении составляет 10 лет.

Совершенствование паспортно-визовой системы запланировано в рамках Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, утвержденной Шавкатом Мирзияевым.



Также документ предусматривает внедрение современных информационных и коммуникационных технологий по обработке данных, кабин автоматизированного паспортного контроля, что позволит упростить систему прохождения таможенных кордонов в аэропортах и на вокзалах.