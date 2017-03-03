В ташкентском метро может появиться Интернет

Компания «Билайн» в Узбекистане продолжает вести работы по проекту внедрения мобильного интернета в метрополитене Ташкента. Как передает агентство Новости Узбекистана, об этом 2 марта заявил коммерческий директор Unitel Максим Ефремов.

По его словам, все оказалось гораздо сложнее, чем они предполагали.

«Проект не заморожен, мы продолжаем работать в этом направлении, ведем переговоры с руководством столичного метрополитена. Уже подготовлен базовый проект, однако в силу ряда объективных причин все затягивается», – сказал топ-менеджер лидирующего на мобильном рынке Узбекистана оператора.

Несмотря на это, отметил он, компания все-таки надеется, чт о Интернет в столичной подземке появится.

Сегодня «Билайн» является крупнейшим оператором на рынке сотовой связи Узбекистана. По итогам 2016 года число его абонентов превысило 9,5 миллиона.