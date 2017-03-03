Государственные учреждения Туркменистана увольняют пенсионеров

Во всех министерствах, ведомствах, государственных концернах, корпорациях и объединениях Туркменистана прокатилась волна по увольнению сотрудников, достигших пенсионного возраста, сообщает «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ).

Издание отмечает, что освобождение происходит по прямому указанию президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова от 4 ноября 2016 года, озвученном на заседании правительства. Издание, также, публикует текст распоряжения главы Государственного комитета Туркменистана по туризму Сердара Чолукова на туркменском языке, в котором от всех организаций, относящихся, в частности к данному ведомству, требуется «отправить на заслуженный отдых всех сотрудников достигших пенсионного возраста» и организовать «работу по набору на их места молодых специалистов», отвечающих обозначенным требованиям, среди которых предумотрено наличие соответствующего образования по туризму и знание иностранных языков.

Согласно опубликованному изданием АНТ тексту распоряжения от 11 ноября 2011 года, работа по освобождению пенсионеров проводиться уже три месяца.

Радио «Азатлык» (Туркменской редакции радио «Свобода») не удалось получить разъяснений относительно сокращения сотрудников пенсионного возраста в Государственном комитете Туркменистана по туризму.

В последние месяцы президент Туркменистана, выступая на заседаниях правительства, ссылаясь на глобальные экономические проблемы, заявляет о необходимости урегулирования экономического положения министерств и ведомств, а также повышения заработной платы сотрудников.

На протяжении нескольких лет, зарплаты и пенсии в стране повышаются на 10% ежегодно, но, как отмечают местные наблюдатели, вместе с увеличением зарплат, ежегодно в два-три раза повышаются цены на продукты и другие товары.

Сокращения в структурах государственного сектора коснулись не только пенсионеров. В течение 2016 года, был упразднен ряд предприятий и организации нефтегазового комплекса страны, в некоторых организациях, относящихся к другим отраслям национальной экономики были сокращены рабочие места.

Также сообщалось, о том, что в ряде бюджетных организаций руководство вынуждено отправлять своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск или сокращать рабочие часы.

Официальная пресса страны и местные власти не сообщают о сокращениях госслужащих, в том числе сотрудников пенсионного возраста.

По данным, опубликованным в ноябре 2015 года, пенсионный возраст граждан Туркменистана составляет 62 года, в то время как средняя продолжительность жизни в стране не превышает 61 год.

Также, Туркменистан является страной с самым низким размером пенсий в регионе.