Beeline продолжит работу в Узбекистане под своим брендом

Несмотря на то, что материнская компания VimpelCom планирует сменить название на VEON, ее «дочка» в Узбекистане Unitel продолжит работу под брендом Beeline. Как сообщает Podrobno.uz, об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции коммерческий директор Unitel Максим Ефремов.

По его словам, бренды операционных компаний в странах присутствия VimpelCom не будут меняться, при этом VEON планирует использовать высокую узнаваемость этих торговых марок и их потенциал в продвижении своей стратегии.

«В том случае, если решение о ребрендинге будет принято акционерами, оно коснется только VimpelCom Ltd. Наша компания продолжит работать на рынке Узбекистана под брендом Beeline», – отметил руководитель службы по связям с общественностью компании Unitel Ораз Абдуразаков.

Напомним, что на сегодняшний день Beeline является крупнейшим сотовым оператором Узбекистана, по итогам 2016 года число его абонентов превысило 9,5 миллиона. Чистая операционная выручка компании в республике увеличилась за год на 7,6%, превысив 1,96 триллиона сумов.

Beeline Узбекистан был основан в 1996 году и является ведущим оператором связи в стране. 2 декабря 2008 года она стала первой компанией, объявив о запуске в коммерческую эксплуатацию 3G в Узбекистане.

По итогам первого квартала 2016 года Unitel принесла холдингу 8,5% совокупной сервисной выручки и 13,2% EBITDA. В прошлом году сообщалось о том, что Vimplecom уплатит штраф в размере $795 млн в рамках урегулирования коррупционного расследования, связанного с бизнесом компании в Узбекистане.