Правозащитницу Урлаеву вновь поместили в психушку

Правоохранительные органы в Ташкенте без ведома родных поместили Елену Урлаеву, лидера Правозащитного альянса Узбекистана, на принудительное лечение в психушку, сообщает Ц-1.

О том, что Елена Урлаева находится в 1-й Ташкентской клинической психиатрической больнице, ее родные узнали лишь сегодня, 2 марта, а помещена она была накануне – 1 марта.

Задержание правозащитницы произошло до начала пикета в поддержку пенсионера Камолиддина Зиятова, которого она хотела поддержать в затянувшемся споре с соседом. Примерно в 14.50 Урлаева позвонила по телефону милиции 102 и сообщила, что собирается провести очередной пикет в защиту пенсионера возле резиденции «Ок сарой».

В 15.10 к дому Зиятова на белом «Матизе» приехали милиционеры, которые пригласили правозащитницу в Шайхантохурское РОВД (районный отдел внутренних дел), чтобы написать объяснительную.

По словам одного из очевидцев, случайно оказавшегося в этот момент в доме, Урлаева ехать поначалу отказалась и даже достала лист бумаги, чтобы «написать объяснительную прямо здесь».

«Елена была уверена, что милиция из дома людей, которых она защищает, никуда ее не заберет», – сказал Ц-1 очевидец.

Но милиционеры настаивали, в итоге без особого скандала Урлаева согласилась поехать в РОВД. При этом ее сотовый телефон и другие вещи остались в доме у Зиятова.

По словам очевидца, через полчаса участковый милиционер лейтенант Батыр Шарипов, принимавший участие в задержании правозащитницы, вернулся в дом вновь, чтобы вручить пенсионеру повестку в оперпункт с целью «положить конец многолетнему спору с соседом». А на вопрос Зиятова о судьбе Урлаевой, ответил, что та «отправлена в психиатрическую больницу».

Впервые в психиатрическую больницу Елену Урлаеву поместили в 2001 году, когда Мирабадский межрайонный суд города Ташкента по инициативе районного прокурора обязал правозащитницу пройти принудительное психиатрическое лечение. После этого в 3-е отделение психиатрической больницы Ташкента ее помещали пять раз. В пятый – 7 марта 2016 года, в преддверии «малой» весенней хлопковой кампании по чеканке хлопка, мониторинг которой традиционно проводила Урлаева.