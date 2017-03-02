Спецслужбы РК: задержаны предполагаемые сторонники «Хизб ут-Тахрир»

По сообщению пресс-службы комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, житель Астаны А. К. подозревается в планировании создания местной ячейки организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой в Казахстане запрещена решением суда.

Подозреваемый задержан 1 марта в рамках досудебного расследования, говорится в сообщении комитета.

В этом же сообщении комитета говорится, что в Алматы в прошлом месяце «при попытке распространения листовок» был задержан предполагаемый сторонник этой организации М. Е. Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба.

Запрещенная и в других бывших советских центральноазиатских республиках «Хизб ут-Тахрир» говорит о мирном характере своей деятельности. Целью этой международной политической организации провозглашено объединение мусульманских стран под флагом глобального халифата, управляемого по законам шариата.