В Узбекистане появились семейные пластиковые карты

Национальная платежная система Uzcard запустила новый проект Uzcard Family, который дает возможность выпуска дополнительных карт на один счет.

Семейная карта Uzcard Family это платежная карта, которая делает управление семейным счетом более комфортным и позволяет посредством дополнительных карт предоставить доступ к счету всем членам семьи, отмечают в компании. Проект был анонсирован в апреле 2015 года.

Как сообщает Podrobno.uz, владелец счета имеет возможность устанавливать лимит суммы на снятие наличных для каждого из членов своей семьи, а также ограничить суммы, которые они могут тратить на покупку товаров и услуг (в день/неделю/месяц). При этом по желанию владельца счета на его мобильный телефон могут приходить смс-оповещения о каждой финансовой операции по каждой из дополнительных карт.

Несмотря на то, что дополнительные карты позиционируются как семейные, открыть их можно не только для родственников, но и для всех доверенных лиц, будь то друзья, партнеры и т.д.