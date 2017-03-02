Исполнилось 25 лет со дня вступления Узбекистана в ООН

2 марта исполняется ровно четверть века со дня вступления Узбекистана в Организацию Объединенных Наций.

Именно в этот день перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке взвился национальный флаг Узбекистана.

Ключевое внимание во взаимодействии Узбекистана с ООН уделяется реализации одной из главных задач Концепции внешнеполитической деятельности республики – сохранению и укреплению мира и стабильности в Центральной Азии, превращению региона в зону безопасности и устойчивого развития, отмечает агентство «Жахон».

За первые 25 лет совместной работы сотрудничество между Узбекистаном и ООН динамично развивались по всем направлениям.

Узбекистан активно содействует усилиям ООН по обеспечению глобальной и региональной безопасности. Республика является участником всех 13 конвенций ООН по борьбе с терроризмом, а также тесно сотрудничает с ООН и ее специализированными органами в противостоянии наркоагрессии.

Аральское море остается приоритетом сотрудничества ООН с Узбекистаном. На 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Узбекистан вошел в число соавторов резолюции «Предоставление Международному фонду спасения Арала статуса наблюдателя в Генеральной ассамблее».