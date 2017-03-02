В Британии призвали не бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Комитет британского парламента призвал правительство страны не бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России в рамках более широкой акции протеста против президента России Владимира Путина.

Комитет парламента Великобритании по иностранным делам в своем сообщении от 2 марта заявил, что чемпионат должен быть использован для наведения мостов, несмотря на понимание того, что в России нарушаются права человека и принцип верховенства закона, а допинг-программа поддерживается на государственном уровне. Комитет парламента также призвал к расширению сотрудничества между британской и российской полицией из-за боев российских и английских футбольных фанатов, случившихся на чемпионате Европы в Марселе в прошлом году.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сказал, что сейчас «рассматриваются все варианты» для оказания влияния на Россию за ее роль в поддержке правительства Асада в шестилетней войне в Сирии. Однако комитет британского парламента заявил, что правительство должно использовать этот чемпионат и другие мероприятия для расширения и реконструкции отношений между Россией и Соединенным Королевством, а не бойкотировать спортивные состязания в ответ на напряженность в отношениях двух стран.

ФИФА заявляет, что рассматривает вопрос о том, проводить ли в России чемпионат 2018 года. Однако комитет британского парламента считает, что любое решение о непроведении состязаний должно иметь под собой «спортивные», а «не «политические» основания.