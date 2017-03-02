Лола Каримова-Тилляева: узбекистанские атлеты выступят на турнире Арнольда Шварценеггера

2-5 марта узбекистанские спортсмены примут участие в знаменитом спортивном турнире Arnold Sports Festival, который ежегодно проходит в американском штате Огайо. Об этом на своей странице в Facebook'е сообщила дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева.

«Являясь одним из самых значимых спортивных фестивалей в США, данное соревнование, патронируемое легендарным Арнольдом Шварценеггером, пользуется колоссальной популярностью среди атлетов по всему миру. В нем ежегодно принимают участие тысячи лучших спортсменов мира по различным видам спорта, но особое значение в турнире придается силовому экстриму и бодибилдингу», – написала в Facebook'е младшая дочь покойного Каримова.

Как сообщает Podrobno.uz, узбекистанcкие атлеты впервые приняли участие в турнире Arnold Sports Festival в 2015 году на состязаниях по масрестлингу, а в 2016 году они впервые защищали честь страны на соревнованиях по силовому экстриму Arnold Strongman и по результатам отборочного тура прошли в полуфинал.

«В этом году на спортивном фестивале в Огайо Узбекистан будут представлять тяжелоатлеты Сергей Трубицын, Хамза Примов и Шухрат Алиханов – по силовому экстриму, Олеся Гуреева – по масрестлингу. Я хотела бы от всего сердца пожелать нашим спортсменам достойного участия и победы на предстоящих состязаниях!», – написала на своей странице в соцсети Лола Каримова-Тилляева.