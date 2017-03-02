Правительственная армия Сирии заняла историческую цитадель Пальмиры

Сирийские правительственные войска при поддержке союзников отбили у бойцов террористической группировки «Исламское государство» историческую цитадель в Пальмире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание группировки «Хезболла». Также военным удалось взять под контроль дворцовый комплекс на юго-западе города.

27 февраля сирийская правительственная армия заняла стратегически важную высоту к юго-востоку от Пальмиры. Наступление армии на город, контролируемый «ИГ», начался в начале февраля.

Первый захват Пальмиры произошел в мае 2015 года, после боев, продолжавшихся неделю и отступления правительственных сил. Экстремисты разрушили важные исторические памятники и убили старейшего археолога Пальмиры Халеда аль-Асаада.

В начале 2016 года в результате совместной операции сирийских войск и российской авиации контроль над Пальмирой перешел к армии режима Асада. Однако в декабре силы джихадистов вновь восстановили контроль над городом.