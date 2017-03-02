В Узбекистане могут отменить трудовые книжки

Эксперты портала Norma предложили ряд мер по совершенствованию порядка подтверждения трудового стажа.

В большинстве стран мира взамен трудовых книжек используют электронные системы учета налогоплательщиков, работников, труда.

Однако, согласно законодательству Узбекистана, трудовая книжка продолжает оставаться основным хотя и не единственным документом, подтверждающим стаж работы. Вместе с тем на практике стаж работы при назначении пенсий, помимо трудовой книжки (даже при наличии в трудовой книжке необходимых записей), подтверждается справками, выписками из приказов, ведомостями на выдачу заработной платы, трудовыми договорами, архивными справками и другими документами.

Фактически вместо трудового стажа учитываются периоды, когда уплачивались страховые взносы, что практически нивелирует значимость трудовой книжки. На сегодняшний день Пенсионный фонд получает данные о трудовом стаже посредством электронного Централизованного реестра индивидуального учета начисленных страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд.

Это делает излишним ведение трудовых книжек, требующих значительного отвлечения времени управленческого персонала. Сейчас возможно вести учет трудового стажа человека, начиная с 2005 года, уже без трудовых книжек. При этом сохраняются периоды, которые люди должны подтверждать трудовыми книжками. Это стаж, который был до 2005 года.

Учитывая это, эксперты предложили отменить ведение трудовых книжек работодателями. Для упрощения внедрения этого решения предлагается определить, что за период до 2005 года трудовая книжка остается основным документом, подтверждающим трудовой стаж, а за период после 2005 года подтверждать трудовой стаж будут данные ИНПС.