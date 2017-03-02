Туркменские банки ввели комиссию за услуги

Согласно новым правилам банки Туркменистана удерживают средства в размере 1% с суммы поступлений на пластиковые карты граждан, в том числе на зарплатные карты госслужащих.

Как сообщает «Азатлык» со ссылкой на представителей столичных банков, в соответствии с правилами, вступившими в силу в конце прошлого года, от клиентов требуется открытие специальной банковской книжки.

Прежде для получения банковского перевода внутри страны, в частности в «Сенагатбанке» и «Халкбанке» от получателя требовались документы удостоверяющие личность.

По новым правилам, сумма поступлений вносится в банковскую книжку держателя счета, а затем производится списание за банковские услуги в размере 1.12%.

Списание за банковские услуги производится и с зарплатных счетов сотрудников госучреждений, чьи заплаты перечисляются на пластиковые карты. С суммы поступлений до 3000 тысяч манатов размер удержания составляет 1.12%, с суммы, превышающей указанную, списание составляет 3%.

Напомним, в последние месяцы банки Туркменистана ввели ряд ограничений на сумму снятия наличных средств с пластиковых карт и банковских счетов физических лиц, согласно которым сумма снятия наличных с пластиковой карты не должна превышать 1000 манатов ежедневно, а сумма снятий с банковского счета за месяц не должна превышать 3000 манатов.

Власти Туркменистана никак не комментируют новые правила, вводимые банками в сфере обслуживания клиентов и ограничивающие доступ населения к наличным средствам.

Как сообщают наблюдатели из Туркменистана, в связи с банковскими ограничениями, местные жители используют различные способы для отправки наличных денег, позволяющих избежать обращение в банки. Например, одним из наиболее популярных способов считаются услуги водителей, занимающихся частным извозом.

«При отправке денег через частных таксистов, курсирующих между городами, между областями и столицей ограничений на сумму нет. Нужно сообщить кому доставить, указать адрес и телефон. Сумма не имеет значения, 1000, 2000 манатов, за 20 манатов они лично доставляют и вручают деньги. Люди по возможности стараются не пользоваться услугами банков», – отметил наблюдатель из Туркменистана Аманмурад Бугаев.

В течение 2016 года Центральный Банк Туркменистана ввел ряд ограничений на перевод денежных средств за пределы страны, а также получение денег из-за рубежа. Ограничения коснулись физических и юридических лиц, в первую очередь студентов и предпринимателей.