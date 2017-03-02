Посольство Турции заявляет, что документ, продемонстрированный юристами Текебаева – подделка

1 марта, состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева с послом Турции в Кыргызстане Метином Кылычем. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

По его данным, в ходе встречи министр попросил собеседника подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о документах, якобы переданных спецслужбами Турции Омурбеку Текебаеву о грузе потерпевшего крушение «Боинга-747» 16 января 2017 года в поселке Дачи СУ, которыми утверждается, что в самолете находился товар, принадлежавший президенту КР А. Атамбаеву и членам его семьи. «В свою очередь М. Кылыч заявил, что «это подделка, «фейк», нелепость. Специальные службы Турции так не работают и тем более никому не передают документы со своими логотипами», – говорится в сообщении.

Он предположил, «что есть кто-то, кто желает, чтобы турецкая сторона искусственно была втянута в эти разбирательства. Турецкая Республика никогда не вмешивается во внутреннюю политику других стран, в том числе и Кыргызстана».