ФОМ: более половины россиян не доверяют телевизионным новостям
Более 60 процентов россиян не доверяют новостной информации на телевидении. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
По данным социологов, 18 процентов из тех, у кого телевизионные новости вызывают сомнения, проверяют информацию в интернет-изданиях, 17 процентов обсуждают ее со своими близкими, еще 10 процентов – ищут подтверждение или опровержение услышанного в газетах и на радио.
23 процента респондентов не проверяют достоверность телевизионных новостей.
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