Рустам Азимов: Узбекистан планирует построить новый нефтеперерабатывающий завод

Ташкент стремится расширить экономическое сотрудничество с Анкарой, заявил вице-премьер правительства Узбекистана Рустам Азимов на бизнес-форуме Турция-Узбекистан в Стамбуле, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Бизнес-форум был организован Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK). Вице-премьер отметил наличие потенциала взаимовыгодного партнерства в таких сферах, как нефтехимия, разработка золотых, серебряных и урановых месторождений.

«В настоящее время на территории Узбекистана функционируют два НПЗ. Мы планируем построить и третий. Полагаем, что к реализации данного проекта может быть привлечена турецкая сторона», – сказал Азимов.

«Мы готовы открыть новую страницу в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран», – отметил вице-премьер. По его словам, Узбекистан готов увеличить инвестиции в расширение транспортной инфраструктуры.

«Турция – первая страна, признавшая независимость Узбекистана, и узбекский народ никогда не забудет этого», – отметил Азимов.