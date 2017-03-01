В Бишкеке митинг в поддержку Текебаева завершился

В Бишкеке митинг в поддержку задержанного лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева завершился, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

Депутат от фракции «Ата Мекен» Аида Салянова сообщила, что проведение митингов будет прервано. «Погода меняется. Наши акции, как ранее говорили, будут продолжаться до того момента, пока Текебаев не выйдет на свободу. Однако акции будут с перерывами», – добавила она.

Напомним, Текебаев 28 февраля решением Первомайского районного суда был водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который заявил, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».

25 февраля 2017 года Генпрокуратурой в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.303, ч.1 («Коррупция») и ст. 166, ч.4, п. 2 и 3 («Мошенничество») УК КР.