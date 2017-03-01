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Ильдар Дадин вернулся в Москву

Ильдар Дадин вернулся в Москву
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Активист Ильдар Дадин вышел из колонии в воскресенье. В декабре 2015 года Дадина приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в «неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий». Позднее срок заключения был сокращен до двух с половиной лет. В ноябре прошлого года осужденный заявил о пытках в колонии №7 в Карелии, где он отбывал наказание. После этого активиста перевели в ИК-5 в городе Рубцовске Алтайского края. 22 февраля 2017 года Верховный суд России постановил освободить Дадина, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право активиста на реабилитацию.

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