В Европарламенте подписали регуляцию об отмене виз с Грузией

В Европарламенте прошла церемония подписания регуляции о введении Европейским союзом безвизового режима для граждан Грузии. Документ подписал председатель Европарламента Антонио Таяни и представитель Мальты – страны-председателя Совета Евросоюза.

Это одна из последних формальностей, необобходимых для отмены виз для краткосрочных поездок граждан Грузии в страны Шенгенского соглашения. Ожидается, что соответствующие законодательные изменения будут 8 марта в опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Новая регуляция вступит в силу на 20-й день после публикации.

Уже в конце марта граждане Грузии, имеющие биометрические загранпаспорта, смогут пребывать в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180. Безвизовый режим не предполагает права на трудоустройство в странах ЕС. Тогда же вступит в силу и механизм приостановления визовой либерализации, который может быть применен, если из Грузии увеличится поток незаконной эмиграции.

Грузия, население которой составляет 5 миллионов человек, уже давно рассматривается как страна, готовая к либерализации визового режима с Европейским союзом. Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года. В декабре 2016 года Евросоюз предварительно одобрил механизм отмены виз. 2 февраля текущего года Европарламент проголосовал за либерализацию визового режима для граждан Грузии.

Возможности безвизового въезда в страны шенгенской зоны ждут в других странах: в декабре прошлого года Европарламент сообщил о том, что рассмотрение вопроса об отмене виз для граждан Украины должно состояться в начале апреля текущего года. 2 февраля депутаты Европарламента также одобрили визовую либерализацию для Косово.