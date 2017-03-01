Тelia Company просит содействия у чиновников Таджикистана

Йохан Деннелинд, исполнительный директор крупнейшего скандинавского оператора связи Тelia Company, направил открытое письмо в адрес премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Аслова и руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана Озоды Рахмон с просьбой посодействовать в решении проблем таджикской дочки компании – Tcell.

Деннелинд пишет, что в сентябре прошлого года компания достигла соглашения о продаже Фонду Экономического Развития Ага Хана (AKFED) своей 60% доли в компании Central Asian Telecommunications Development B.V., контролирующей ЗАО «Индиго Таджикистан» (бренд Tcell), однако до сих пор сданная сделка не утверждена со стороны Антимонопольного агентства Таджикистана. Причем срок утверждения истек 29 ноября 2016 года, но до сих пор антимонопольное ведомство даже внятно не аргументировало свои действия.

Деннелинд также напомнил о «незаконных налоговых претензиях» к Tcell, которые загнали таджикского оператора связи в тяжелое финансовое положение. Кроме того, исполнительный директор Тelia Company напомнил о непогашенной задолженности государственного оператора связи «Точиктелекома» перед Tcell. Однако что это за долги и в каком размере, господин Деннелинд не указал. По его словам, «под влиянием всех этих факторов компания попала под серьезное финансовое давление, и это означает, что важная часть телекоммуникационного сектора Таджикистана находится под угрозой».

Йохан Деннелинд просит от адресатов использовать все имеющиеся возможности для решения возникшей проблемы. В свою очередь, он отметил, что представители AKFED готовы к переговорам.

Налоговая служба Таджикистана по итогам проверки, состоявшейся с мая 2015 по июнь 2016 годов, обвинила Tcell в неуплате налогов. В заявлении Telia Sonera от января 2017 года сообщается, что таджикские налоговики обязали провайдера выплатить налоговую задолженность и штраф в размере 155 млн сомони.