В «Ата Мекене» заверяют: груз на борту разбившегося 16 января самолета принадлежал президенту КР и его супруге

Задержание лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева связано со сведениями, которые были найдены им на Кипре. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявила юрист «Ата Мекена» Таалайгул Токтакунова.

По ее словам, во время визита на Кипр Текебаев обнаружил важные документы, которые касаются разбившегося под Бишкеком грузового самолета «Боинг-747». Она указала, что Текебаев не успел опубликовать эти сведения. Юрист «Ата Мекена» сообщила, что правоохранительные органы задержали Текебаева в аэропорту для того, чтобы первыми получить эти документы. Даже адвоката не подпустили. Они имеют специальный гриф Турции «Совершенно секретно».

Токтакунова сообщила: в документах указано, что груз, который был на борту разбившегося 16 января утром самолета, принадлежал Алмазбеку Атамбаеву и его супруге. Там были электроника, драгоценные металлы и камни.

По ее данным, эти документы будут переданы только временной депутатской комиссии. Юристы сказали, что Текебаев в ходе поездки на Кипр и Вену получил сведения по грузу, который был на борту разбившегося «Боинга-747».

Напомним, 13 февраля Текебаев заявил, что нашел информацию об имуществе президента Алмазбека Атамбаева в оффшорах Кипра. По словам политика, в ближайшее время он представит общественности более подробную информацию. В тот же день Атамбаев поручил Генпрокуратуре проверить и принять все предусмотренные меры по опубликованному в СМИ заявлению Текебаева о якобы найденных им в оффшорах на Кипре материалов по имуществу президента.