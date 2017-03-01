Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявлены обвинения

Власти Малайзии предъявили обвинения двум женщинам в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В преступлении обвиняются гражданки Вьетнама и Индонезии, им грозит смертная казнь. Свою вину они признать отказались. Женщин доставили в суд под усиленной охраной, на них были надеты бронежилеты, сообщает агентство Associated Press.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. Мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. В причастности к убийству подозревают десять человек, четверо из них уже задержаны. Одна из обвиняемых, гражданка Индонезии, ранее заявила, что считала нападение «розыгрышем». По ее словам, перед покушением неизвестный дал ей 90 долларов с просьбой брызнуть в лицо Ким Чен Наму жидкостью, похожей на «детское масло». На самой женщине нет видимых следов действия отравляющего вещества.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР.