Французские СМИ узнали о задержании жены Франсуа Фийона

Во Франции задержана жена кандидата в президенты от правоцентристов Франсуа Фийона Пенелопа. Об этом в твиттере сообщило французское издание «Мадиапар».

Ранее в среду французские СМИ сообщили о том, что судебные следователи вызвали Фийона на допрос по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Политик в последний момент отменил запланированный визит на парижскую сельскохозяйственную выставку. Ожидается, что в среду Фийон выступит с заявлением.

В конце января стало известно, что Пенелопа Фийон фиктивно числилась помощником депутата парламента, не выполняя никакой работы, но получая зарплату. Фийон отверг эти обвинения, но из-за скандала его популярность снизилась.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура, 23 апреля и 7 мая. По данным опросов, проведенных в конце февраля, Ле Пен победит в первом туре голосования с 27 процентами голосов, за ней следует независимый кандидат Эммануэль Макрон (25 процентов). При этом Макрон, как показывают соцопросы, опередит Ле Пен во втором туре с результатом в 61 процент голосов против ее 39.