Узбекские спецслужбы задержали мошенников, обещавших за деньги прекратить уголовное дело

Сотрудники СНБ Узбекистана совместно с работниками прокуратуры задержали мошенников, вымогавших 5 тысяч долларов за помощь в прекращении уголовного дела, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель силового ведомства.



Безработный сурхандарьинец Алишер Бобоев, которого неоднократно судили за мошенничество и дачу взятки, вместе с Бегзодом Тилововым организовал мошенническую схему. Они находили людей, попавших в поле зрения правоохранительных органов, и, обещая замять дела, вымогали деньги.

«Очередной их жертвой стал житель Сурхандарьинской области, обвинявшийся в пособничестве по уголовному делу о незаконной продаже валюты, которое возбудила областная прокуратура. Алишер Бобоев за 5 тысяч долларов пообещал остановить уголовное преследование. В случае отказа, по словам мошенника, обвиняемый надолго должен был сесть в тюрьму», – отметил представитель СНБ.

Благодаря слаженной работе оперативников мошенника задержали с поличным, когда тот получал 5 тысяч долларов в Чиланзарском районе столицы. Следом за Бобоевым правоохранители организовали поимку второго участника криминального дуэта – Бегзода Тиловова. Бобоев назначил подельнику встречу в одном из кафе в Шайхантахурском районе столицы, где того и задержали.

Во время допроса мошенники рассказали, что полученные деньги планировали потратить на собственные нужды. Чиланзарский районный отдел Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре возбудил в отношении Бобоева и Тиловова уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Узбекистана.