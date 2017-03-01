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Обращение Дональда Трампа к обеим палатам Конгресса США (видео)
1 часа(-ов) назад
Президент Трамп перед началом выступления.
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