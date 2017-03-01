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В мире

Обращение Дональда Трампа к обеим палатам Конгресса США (видео)

Президент Трамп перед началом выступления.

Президент Трамп перед началом выступления.

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