РФ и КНР заблокировали резолюцию ООН о санкциях против Сирии

Россия и Китай заблокировали принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающего введение санкций в отношении Сирии за атаки с применением отравляющих веществ.

Документ, подготовленный западными странами, набрал минимально необходимые для принятия девять голосов. Москва и Пекин воспользовались правом вето.

«Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал по меньшей мере один из постоянных членов Совбеза», – объявил посол Украины при ООН Владимир Ельченко, председательствующий в Совете Безопасности ООН в феврале.

Представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкфорд заявил, что своими действиями Россия и Китай «подорвали доверие мирового сообщества к ООН».

По словам Райкфорда, он возмущен тем, что Россия применила вето, а Китай – к ней присоединился. «Они, таким образом, нарушают собственные обязательства по соблюдению режима нераспространения в мире», – сказал он. По его оценке, такой шаг «стал ударом по доверию к СБ ООН в мире».

Ранее, выступая в Бишкеке, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не поддержит введение санкций против Сирии.