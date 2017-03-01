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Новости

Кандидат на пост главы разведки США назвал Россию главной угрозой

Дэн Коатс.

Дэн Коатс.

Кандидат на пост директора Национальной разведки США Дэн Коатс считает Россию, Китай и Северную Корею главными угрозами для США. Об этом он заявил в ходе слушаний в Сенатском комитете по делам разведки, где рассматривается его утверждение на этот пост.

По его словам, российская наступательность в мировых делах стала для него предметом большой озабоченностью и, как он отметил, это следует воспринимать с широко открытыми глазами и с большой долей здорового скептицизма.

Коатс также пообещал поддержать тщательное расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборах в США. Американская разведка обвиняет Кремль во вмешательстве в президентскую кампанию, чтобы помочь президенту США Трампу одержать победу в ходе избирательной кампании, а Москва эти обвинения отрицает.

«Я думаю, что это то, что необходимо исследовать и чем следует заняться», – сказал Коатс.

Трамп неоднократно заявлял, что хакерство не оказывает никакого влияния на исход выборов.

Бывший сенатор Дэн Коатс таким образом пытался развеять опасения некоторых членов Конгресса о том, что президент Трамп, который неоднократно хвалил президента России Владимира Путина, займет недостаточно жесткую позицию в отношениях с Москвой.

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