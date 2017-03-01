Узбекистан: В детских садах Сурхандарьи малышам угрожали ножом и устраивали притоны (18+)

В социальных сетях распространяются видеоролики, снятые скрытой камерой в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) Сурхандарьинской области Узбекистана, на которых запечатлено, как в дневное время работники подвергали малышей изощрённым психологическим издевательствам, угрожая ножом, а ночами устраивали в детсаду притон.

Видеодокумент разоблачительного характера появился благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, которые изучили данные установленных в детсадах скрытых камер. Записи были сделаны в ноябре 2016 года в ДДУ №10 Денауского района, №2 и №23 Термезского района Сурхандарьинской области. Воспитательницы и няни с криками и руганью размахивают перед застывшими от ужаса детишками ножом, а по ночам занимаются сводничеством и охраной «ночных бабочек». Ночные сторожа ДДУ №10 злоупотребляют спиртными напитками и предоставляют желающим места для интимных встреч – в детском саду. Отдельные воспитатели детсада тоже участвовали в оказании интимных услуг ночным посетителям. Заведующие детсадами были в курсе противоправных деяний своих подчиненных.

На видеозаписи можно увидеть, как малышей пугают ножом, порой прижимая острие к их телам, за то, что ребенок не выучил стишок или рассказал родителям о происходящем в саду. Одна из воспитательниц размахивает ножом, обещая детям отрезать ту или иную часть тела, другие хохочут и подводят к мучительнице все новых жертв.

​Материал агентства «Фергана»