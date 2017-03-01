Трамп обвинил экс-президента Обаму в поощрении протестов

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший президент США Барак Обама инспирирует протесты против республиканцев по всей стране.

В телевизионном интервью, переданном 28 февраля, за несколько часов до того, как выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса, Трамп ответил на вопрос о протестах и заявил, что президент Обама стоит за ним, потому что, как он выразился, «его люди, конечно, точно стоят за ними».

Во время интервью, президент отрицал, что есть «крупный процесс утечки» в Белом доме после сообщений, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер указал на утечки со стороны его собственных сотрудников после того, стали известны детали совещания по планированию некоторых мероприятий.



Трамп, который участвовал в ТВ шоу Fox & Friends телеканала Fox News Channel, также отметил, что люди, преданные Обаме, также стоят за утечками из Белого дома. Трамп признал, что понимает эту особенность политики. «И это, вероятно, продолжится», – подчеркнул он.

Президент США также выразил уверенность в том, что дополнительные 54 миллиарда долларов, на которые он хочет увеличить военный бюджет США, будут компенсированы ростом экономики, а также сокращениями в других областях. «Думаю, что деньги поступят от роста экономики», – сказал он Fox News, уточнив, что собирается потратить гораздо больше денег на военные расходы.

Консультанты Трампа считают, что в своей речи перед Конгрессом 28 февраля он объявит об исполнении своих предвыборных обещаний, в том числе о выходе Соединенных Штатов из торгового пакта Тихоокеанского региона, а также представит, как происходит исполнение сложных законодательных вопросов, в том числе увеличение военных расходов, здравоохранения и развития инфраструктуры.