Путин пообещал Бердымухамедову скоро приехать в Ашхабад
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым принял приглашение посетить Ашхабад. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава России заверил туркменского коллегу, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе.
В связи с этим помощникам президентов и соответствующим ведомствам будут даны поручения о подготовке визита, говорится в официальном сообщении.
Президент Путин сегодня в рамках центральноазиатского турне прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек. В график поездки в регион не вошли остановки в Туркменистане и Узбекистане, в связи с чем, как сообщает пресс-служба Кремля, Путин выразил сожаление.
Напомним, Бердымухамедов и Путин уже беседовали ранее в этом месяце, когда российский лидер поздравил своего коллегу с переизбранием на третий президентский срок на выборах 12 ферваля.
Главы двух государств всречались в начале ноября 2016 года в Сочи. Президент Бердымухамедов посетил Россию на фоне серьёзных экономических трудностей, которые переживает его страна. В связи с этим российские эксперты высказывали мнение, что глава Туркменистана приехал просить помощи у Москвы. После этого появились сообщения, что Россия выделила Туркменистану кредит в размере 2 миллиардов долларов США.
Несмотря на то, что Россия является одним из крупных торговых партнёров Туркменистана, товарообот между двумя странами заметно уменшились за последний год. Это стало следствием того, что Россия в начале 2016 года прекратила закупать туркменский газ из-за разногласий в цене. Только в 1 квартале 2016 года объём товарооборота уменьшился почти на 15 процентов.
На прошлой неделе Министр иностранных дел Туркменистана посетил Москву, где встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое