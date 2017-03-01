Путин пообещал Бердымухамедову скоро приехать в Ашхабад

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым принял приглашение посетить Ашхабад. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава России заверил туркменского коллегу, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе.

В связи с этим помощникам президентов и соответствующим ведомствам будут даны поручения о подготовке визита, говорится в официальном сообщении.

Президент Путин сегодня в рамках центральноазиатского турне прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек. В график поездки в регион не вошли остановки в Туркменистане и Узбекистане, в связи с чем, как сообщает пресс-служба Кремля, Путин выразил сожаление.

Напомним, Бердымухамедов и Путин уже беседовали ранее в этом месяце, когда российский лидер поздравил своего коллегу с переизбранием на третий президентский срок на выборах 12 ферваля.

Главы двух государств всречались в начале ноября 2016 года в Сочи. Президент Бердымухамедов посетил Россию на фоне серьёзных экономических трудностей, которые переживает его страна. В связи с этим российские эксперты высказывали мнение, что глава Туркменистана приехал просить помощи у Москвы. После этого появились сообщения, что Россия выделила Туркменистану кредит в размере 2 миллиардов долларов США.

Несмотря на то, что Россия является одним из крупных торговых партнёров Туркменистана, товарообот между двумя странами заметно уменшились за последний год. Это стало следствием того, что Россия в начале 2016 года прекратила закупать туркменский газ из-за разногласий в цене. Только в 1 квартале 2016 года объём товарооборота уменьшился почти на 15 процентов.

На прошлой неделе Министр иностранных дел Туркменистана посетил Москву, где встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.