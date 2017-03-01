НАТО призывает Азербайджан и Армению вернуться к переговорам
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который, по его словам, не имеет военного решения.
«Важно избегать эскалации. Военного решения нет. Мы призываем Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров», – сказал Столтенберг после встречи в Брюсселе с президентом Армении Сержем Саргсяном, передает сайт РИА Новости.
По словам Столтенберга, НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Карабахский конфликт начался в 1988 году. До достижения режима прекращения огня в 1994 году были оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и 7 прилегающих к нему районов и некоторые дополнительные села.
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