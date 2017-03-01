Эрдоган допускает участие Турции в освобождении Ракки

Турция может принять участие в операции по освобождению от террористической группировки «Исламское государство» сирийского города Ракка при достижении соглашения с Россией и возглавляемой США коалицией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы закончили освобождение Эль-Баба. Теперь при необходимости по договоренности с коалицией и с Россией нами могут быть предприняты шаги по отношению к Ракке. Наши переговоры с Россией с одной стороны и с США, коалицией – с другой очень важны», – цитирует РИА Новости Эрдогана, выступившего на пресс-конференции в Анкаре.

Он отметил, что Турция больше не будет равнодушным наблюдателем, каким долго оставалась.

«Если коалиция искренна в желании борьбы с «ИГ», давайте и Ракку освободим», – сказал турецкий лидер, сообщает rt.com.

Ранее стало известно, что Турция стягивает бронетехнику к сирийской границе.