Президент Узбекистана принял главу внешней разведки России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во вторник принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который находится в стране с рабочим визитом.

Как сообщает Gazeta.uz, Шавкат Мирзияев отметил высокий уровень сотрудничества двух стран в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Сергей Нарышкин высоко оценил уровень взаимодействия в решении актуальных задач по обеспечению безопасности двух государств. Он также передал Шавкату Мирзияеву приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.