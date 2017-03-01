Минфин Таджикистана урезал финансирование государственных СМИ

Государственные СМИ страны лишились авторского гонорара, финансируемого из средств бюджета. На такое решение повлияла нехватка средств в госбюджете и призыв главы государства к сокращению второстепенных расходов, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция радио «Свобода»).

Представители Минфина отмечают, что в бюджете на 2017 год не предусмотрены средства на оплату гонорара журналистам и второстепенные затраты государственных СМИ. В данной ситуации СМИ должны самостоятельно изыскать средства на эти расходы.

Власти сократили финансирование государственных СМИ на 15-20%. Ежегодно на поддержку официальных средств массовой информации выделялось 100 миллионов сомони. Около 70% этих средств предназначалось для ТВ и радио, остальное – для печатных изданий.

Эксперты отмечают, что сокращение финансирования может привести к повсеместной практике принудительной подписки на государственные издания. В Таджикистане свою деятельность на государственные субсидии осуществляют 10 телеканалов, 110 изданий, 7 радиостанций и одно информационное агентство «Ховар».

Руководители государственных изданий видят выход из сложившейся ситуации в увеличении числа подписчиков. С января 2017 года несколько правительственных изданий увеличили свои тиражи за счет подписки. К примеру, тираж газеты «Джумухрият» увеличился на 4 тысяч, «Садои мардум» – на 2 тысячи, «Народной газеты» – на 1300. Вместе с тем, тиражи независимых изданий стремительно сокращаются.