Путин и Атамбаев обсуждали расширение военного сотрудничества

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции, что они не обсуждали вопрос расширения российской военный базы в городе Кант. По его словам, они рассматривали вопросы укрепления кыргызстанской армии при помощи России и активизацию поставок вооружений из России.

​Владимир Путин заявил, что Россия готова вывести свою базу из города Кант, если будет такая просьба со стороны Кыргызстана.

«Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы настолько укрепили вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем. Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним – с обеспечением безопасности самого Кыргызстана», – сказал президент России.

В январе этого года вступило в силу соглашение о пребывании объединенной военной базы России в течение 15 лет. Соглашение в дальнейшем продлится на пять лет при согласии сторон. Согласно договору, Россия будет использовать аэродром Кант, горный учебный центр «Эдельвейс» и еще ряд объектов на территории Кыргызстана. По документу, авиабаза Коллективных сил быстрого реагирования в Канте, испытательный центр флота в Караколе, автономный сейсмический пункт в Майулуу-Суу и узел связи ВМФ России в Чалдоваре сливаются в единую военную структуру.

Что касается акций протеста последних дней в Кыргызстане в связи с арестом лидера оппозиционной партии Омурбека Текебаева, Владимир Путин заявил, что это внутреннее дело страны.