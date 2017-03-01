Надежда Савченко: моя поездка в Донецк согласовывалась в Москве

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая 24 февраля вместе с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном посетила подконтрольный сепаратистам Донецк, заявила, что эта поездка согласовывалась в российской столице. На брифинге у здания парламентских комитетов депутат рассказала, что попала на неконтролируемую Украиной территорию «тропами». Она утверждает, что по ним переплавляют контрабанду и ежедневно через «тропы» линию разграничения пересекают около 6 тысяч человек.

Савченко сообщила, что во время посещения колонии в Макеевке нашла шестерых украинских солдат и гражданских лиц, которые ранее считались пропавшими без вести. Депутат опубликовала в Facebook дополненный список украинских граждан, которые содержатся в Макеевской колонии №22 в Донецке. На вопрос журналистов, в каком формате должны проходить переговоры об обмене пленными, Савченко ответила: «Порошенко-Путин, Захарченко (лидер «ДНР») и я». Парламентарий опровергла информацию «Комсомольской правды» о том, что в Донецке она участвовала в учебных стрельбах с сепаратистами.

Между тем, в Верховной Раде призывают Службу безопасности Украины изучить все обстоятельства «провокационной деятельности» Надежды Савченко. В заявлении партии «Народный фронт» подчеркивается, «поездки этого парламентария к оккупантам и многие ее высказывания дают основания считать, что Савченко является глубоко интегрированным в украинскую политику российским агентом». Накануне стало известно, что СБУ после беседы с Владимиром Рубаном отменила ему разрешения на пересечение линии разграничения в районе военной операции в Донбассе. Рубан назвал запрет «местью за Савченко». В СБУ также заявили, что намерены побеседовать и с бывшей кремлевской узницей, как о ее поездке к сепаратистам, так и относительно заявления волонтера, депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Татьяны Рычковой.

24 февраля Рычкова, выступая с парламентской трибуны, заявила, что Савченко во время недавних встреч с бойцами воздушно-десантных войск 80-й и 79-й бригад ВС Украины в Донбассе подстрекала их «покинуть свои позиции и свергнуть власть в Киеве». Сама Надежда утверждает, что не произносила подобного и обвиняет украинские власти в развязывании масштабной кампании по ее дискредитации, а в упомянутых Рычковой украинских бригадах заявляют, что они вне политики.

В конце прошлого года бывшую российскую узницу, которая встречалась в Минске с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким, исключили из фракции «Батькивщина» в Верховной Раде, а позже – из украинской делегации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы. После этого Савченко громко заявила о присоединии к общественной платформе «РУНА», однако 7 февраля эта организация объявила о приостановке сотрудничества с депутатом ВР Надеждой Савченко из-за «базовых, идеологических и структурно-организационных» противоречий.