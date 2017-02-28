Мухаммад Бекжан: Я благодарен Мирзияеву за обретенную свободу

Оппозиционный журналист Мухаммад Бекжан вышел на свободу спустя 18 лет тюрьмы. За свое освобождение он благодарит президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

«Я смог выйти на свободу благодаря усилиям нашего президента Шавката Мирзияева, за что выражаю ему свою безмерную благодарность», – говорит в своем видеообращении к президенту журналист Мухаммад Бекжан.

Мухаммад Бекжан – один из считанных журналистов в мире, который провел в тюрьме самый длительный срок.

«В тюрьмах еще остаются такие же журналисты, как и я. Это – Юсуф Рузимуродов, Агзам Тургунов и Салиджан Абдурахманов, которых нужно выпустить на свободу. Также прошу нашего президента оказать помощь в освобождении одного из активистов партии «Эрк» Мухаммада Раджаба, который находится в заключении на протяжении 25 лет», – сказал в своем видеообращении к президенту журналист Мухаммад Бекжан.

Мухаммад Бекжан является младшим братом председателя оппозиционной партии «Эрк» («Воля») Мухаммада Салиха. Бекжан был главным редактором газеты «Эрк».

В Узбекистане по обвинению в причастности к взрывам 1999 года были осуждены сотни оппозиционных активистов. Тогда Мухаммада Бекжана похитили в Украине и доставили в Ташкент, где приговорили к 13 годам тюрьмы.

В 2011 году тюремный срок журналиста был продлен на 4 года и 8 месяцев.

Он отрицал выдвинутые против себя обвинения.

В настоящее время семья Мухаммада Бекжана живет в США.

Сам он целый год будет находиться под надзором правоохранительных органов.

При первом президенте Узбекистана Исламе Каримове было проведено много акций за освобождение журналиста из узбекской тюрьмы.

Международные организации приветствовали освобождение Мухаммада Бекжана.

«Его посадили на 18 лет только из-за того, что он был журналистом. Он потерял 18 лет своей жизни, ни за что!», – сказал представитель международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» Стив Свердлов.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет он кровоизлияния в мозг. После его смерти на свободу были выпущены политзаключенные, находившиеся в тюрьме не один десяток лет.

24 ноября 2016 года на свободу вышел еще один известный политзаключенный Самандар Куканов, который по личному приказу Каримова провел в тюрьме практически четверть века. После своего освобождения Куканов также записал видеообращение, в котором поблагодарил нынешнего президента Узбекистана Шавката Мирзияева за свое освобождение.

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