Бердымухамедов повысил в должности бывшего соперника по выборам

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего бывшего соперника на высокую должность. Как сообщает агентсво РИА Новости, со ссылкой на местные СМИ, Максат Аннанепесов, занявший второе место на выборах президента 12 февраля, назначен председателем Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана.

Аннанепесов был выдвинут кандидатом в президенты инициативной группой граждан. Отмечается, что на момент выдвижения кандидатом в президенты Аннанепесов работал в должности заместителя председателя ведомства, которое сейчас возглавил. Второе место на выборах ему обеспечили 1,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Остальные семеро соперников действующего президента собрали чуть более одного процента. Об их перспективах пока ничего неизвестно, но в сообщениях не исключается, что их тоже могут назначить на ответственные должности.

Примечательно, что некоторые кандидаты от инициативных групп не смогли набрать даже столько голосов, сколько подписей требовалось собрать для выдвижения кандидатом.