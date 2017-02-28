Атамбаев: Революциям поставлена точка

Третьей революции в Кыргызстане не будет, заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на совместной пресс-конференции с главой России Владимиром Путиным, передает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

«Лидером обеих революций был Атамбаев. И в 2005 году колонна, которая взяла «Белый дом», пришлась на долю Атамбаева, и в 2010 году, если вы помните, где собирались возмущенные граждане? У офиса «Форума». Если третья революция... Я не буду этого делать», – сказал Атамбаев.

Президент добавил, что революциям в стране «поставлена точка».

«Кыргызстан отныне должен быть нормальной страной. Пожалуйста, участвуйте в выборах», – заключил президент.