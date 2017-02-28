Внук Назарбаева стал вице-президентом ФФК

Внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев назначен на должность исполняющего обязанности вице-президента Федерации футбола Казахстана (ФФК) по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями. Эту информацию «Азаттыку» (Казахской редакции радио «Свобода») подтвердил президент ФФК Сеильда Байшаков.

По сведениям, которые дает сайт Федерации, должность вице-президента по связям с международными организациями являлась вакантной. Однако найти информацию о существовании в прошлом должности с таким названием в открытых источниках не удалось. Как объяснил «Азаттыку» спортивный эксперт Айдын Кожахмет, ранее список обязанностей вице-президентов ФФК не был продекларирован. Известно также, что ранее должность вице-президентов занимали Олжас Абраев и Азамат Айтхожин, однако, по информации спортивных интернет-ресурсов, Абраев с середины февраля больше не входит в состав Федерации.

Что именно будет входить в список обязанностей Айсултана Назарбаева, в федерации не пояснили, посоветовав прислать письменный запрос.

Айсултан Назарбаев известен своей публичной критикой в адрес предыдущего руководства ФФК. В частности, он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента ФФК в 2015 году против тогдашнего главы ведомства Ерлана Кожагапанова. Кроме того, Айсултан Назарбаев известен публичной критикой на своей странице в Facebook'e известных чиновников – в частности, руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова и бывшего вице-премьера, а ныне посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова.

Отметим также, что тесть Айсултана Назарбаева – бизнесмен Кайрат Боранбаев – является председателем наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат», а также являлся членом исполнительного комитета ФФК до прихода нового руководства. Федерацию футбола с 28 ноября 2016 года возглавляет Сеильда Байшаков.