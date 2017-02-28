В атаке в Афганистане убито 11 полицейских

В Афганистане сотрудник полиции застрелил 11 сослуживцев, когда они спали на контрольно-пропускном пункте на юге страны, сообщили сегодня официальные лица.

Пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омер Звак сообщил, что это нападение, при котором полицейский открыл огонь по сослуживцам, произошло вечером 27 февраля в административном центре этой провинции – городе Лашкар Гах. Звак сказал, что нападавший скрылся на служебной машине, забрав оружие и боеприпасы своих жертв, предположительно с целью примкнуть к рядам движения «Талибан», которое взяло ответственность за это нападение.

Так называемые «инсайдерские» атаки, при которых афганские военнослужащие и полицейские направляют оружие на сослуживцев либо на войска международной коалиции, представляют собой серьезную проблему в Афганистане.

Силы безопасности Афганистана, ведущие борьбу с возрождающимся «Талибаном», принимают меры по борьбе с подобными инцидентами в связи с потерями и массовым дезертирством.

Лашкар Гах – одно из немногих мест в провинции Гильменд, которое остается под контролем правительства.