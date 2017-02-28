В Бишкеке сторонники Текебаева митингуют перед ГКНБ

В Бишкеке сторонники арестованного политика Омурбека Текебаева, лидера фракции «Ата Мекен», проводят митинг перед зданием Госкомитета национальной безопасности. Они требуют освободить политика. Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»), в акции принимает участие около 50 человек.

Ранее депутат парламента Кыргызстана Каныбек Иманалиев сообщал, что митинг будет нести мирный характер, перекрывать дорогу или создавать препятствия визиту российского президента Владимира Путина, который сегодня встречается в Бишкеке с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, не будут.

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев 27 февраля решением суда арестован на два месяца. Текебаев, бывший союзник президента Алмазбека Атамбаева, а сейчас выступающий его ярым критиком, был задержан по прибытии в аэропорт Бишкека 26 февраля. Власти заявили, что он задержан в рамках расследования дела о коррупции. С минувшего воскресенья сотни сторонников политика проводят акции в его поддержку.