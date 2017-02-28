Турция критикует Вену за «безответственный» подход

Анкара критикует «двойные стандарты» и «безответственный» подход Австрии к потенциальной агитационной кампании в канун референдума в Турции, по результатам которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может существенно расширить свои полномочия. Эрдоган, как сообщается, планирует провести кампанию в нескольких странах Евросоюза, в которых живут крупные турецкие диаспоры перед назначенным на 16 апреля референдумом.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена «не приветствует» проведение мероприятий в рамках такой кампании, добавив, что мероприятия могут «увеличить трения» в Австрии и помешать интеграции 360-тысячного турецкого меньшинства.

«Мы не принимаем эти безответственные комментарии, которые выходят за их рамки и искаженную ментальность», – сказал представитель министерства иностранных дел Хусейн Мюфтюоглу 27 февраля. Он добавил, что комментарии Курца являются «новым примером необъективного подхода и двойных стандартов».

Турция проведет 16 апреля референдум по поправкам в Конституцию, которые меняют форму правления в стране с парламентской на президентскую. Власти Турции говорят, что изменения привнесут стабильность, в то время как противники опасаются, что это поправки существенно расширят полномочия Эрдогана и приведут к установлению единоначалия.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым ранее в этом месяце (18 февраля) провел акцию в рамках агитационной кампании в Германии, где тоже проживает крупная турецкая диаспоры.

Австрия выступает за заморозку переговоров с Анкарой о возможном вступлении в Европейский союз. Австрия в числе нескольких других стран выразила обеспокоенность в связи с массовыми арестами в Турции после провалившейся попытки государственного переворота в июле прошлого года.