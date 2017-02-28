Президент России Владимир Путин прибыл в Кыргызстан. В аэропорту Манас под Бишкеком его встретил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. В рамках этого своего визита в Кыргызстан Путин, как ожидается, обсудит с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым двусторонние отношения, ход реализации совместных проектов, а также перспективы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Визит российского президента в Кыргызстан проходит на фоне недовольства сторонников лидера оппозиционной парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева его задержанием и арестом в рамках расследования, связанного, как утверждают власти, с коррупцией. В Кыргызстан Путин прибыл после визита в Казахстана и Таджикистан.

Казахстан, Кыргызстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – объединения, которое Москва использует для поддержания своего влияния в регионе. Кремль заявил, что эта поездка Путина приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений Москвы с тремя этими странами Центральной Азии.